Tekirdağ'daki feci kazada can pazarı yaşandı: 2'si ağır 4 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Vakıflar Mahallesi Edirne Yolu üzeri Saray kavşağında meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde Lüleburgaz istikametine seyreden Sinan A. yönetimindeki 39 NU 802 plakalı kamyonet ile Ahımehmet istikametinden kavşağa sapan Sabri K. idaresindeki 34 DC 2437 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonrası araç sürücüleri ile kamyonette bulunan Özcan Y. ve oğlu Tanju Y. yaralandı. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Sabri K. ile yolcu Güneş V., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan ağır yaralı olarak çıkarıldı. 2'si ağır 4 yaralı, çevredeki özel hastanelere ve Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik 1 saat aksadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.