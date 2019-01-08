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Tekirdağ'daki feci kazada ölenlerin isimleri belli oldu

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden biri bebek 8 kişinin isimleri belli oldu.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden biri bebek 8 kişinin isimleri belli oldu. Araçtakilerin, sürücünün geçtiğimiz hafta vefat eden eşinin cenazesinden döndükleri ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Erkan Aslan (43) idaresindeki 22 UF 474 plakalı otomobil, Hayrabolu-Tekirdağ yolu üzerinde Ortaca Mahallesi mevkiinde Ortaca Deresi köprüsünün korkuluklarına çarptı ardından da dereye uçtu. Vatandaşların ihbarı sonucu harekete geçen jandarma ekipleri aracı sudan çıkardı. Nöbetçi savcı nezaretinde araçta yapılan incelemede biri bebek toplamda 8 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.


Yapılan incelemelerin ardından kazada hayatlarını kaybedenlerin sürücü Erkan Arslan (43) Mustafa Öner (65) Ayşe Öner (67) Pınar Aldemir (24), Buğra Barış Arslan (19), Buğlem Arslan (5), Seyit Abdullah Öner (5) ve Emir Umeyir Aldemir adlı bebek olduğu tespit edildi.



Eşini 3 gün önce kaybetmiş


Feci kazada hayatını kaybeden ve Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde minibüs şoförlüğü yapan Erkan Aslan'ın eşini 3 gün önce bir hastalık neticesi kaybettiği ve geçtiğimiz Cumartesi günü memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyünde defnettiği kaydedildi. Araçta bulunanların bu cenaze dolayısıyla Uzunköprü'de bulundukları ve cenazeden döndükleri kaydedildi.

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