Tekirdağ'daki feci kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 7’ye yükseldi.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, Erkan Aslan adına kayıtlı 22 UF 474 plakalı otomobil, Tekirdağ istikametine seyrettiği sırada Ortaca Deresi üzerine geldiğinde köprü korkuluğuna çarparak dereye uçtu.
Araçta yapılan detaylı incelemede 3'ü çocuk toplam 7 kişinin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan kazada ölenlerin Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki bir cenazeye katıldıkları ve taziyeden döndükleri öne sürüldü.