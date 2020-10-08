İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'daki hortum anı böyle görüntülendi

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde ortalığı kasıp kavuran hortum anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde ortalığı kasıp kavuran hortum anı saniye saniye kameralara yansıdı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da beklenen yağış etkisini sürdürürken, Marmaraereğilisi ilçesini hortum vurdu. Öğlen saatlerinde Marmara Denizi üzerinde oluşup kentin üzerinde etkili olan hortum nedeniyle birçok binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ve sahilde bulunan kafeteryalarda çeşitli hasarlar meydana geldi. Ortalığı kasıp kavuran hortum anı ise anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde bir anda ortaya çıkan hortum önüne kattığı birçok şeyi yıkıp geçiyor. Hortumdan sonra ilçedeki tüm ekipler, bölgeye sevk edildi. Hortumun vurduğu bölgeye kısa sürede giden ekipler, çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.