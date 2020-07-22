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Tekirdağ'daki orman yangını ot makinesinden çıkmış

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde başlayıp Malkara ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangının ot biçme makinesinden çıktığı belirtildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde başlayıp Malkara ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangının ot biçme makinesinden çıktığı belirtildi. Öğleden sonra başlayan yangın akşam saatlerinde söndürüldü.


Hayrabolu'nun Cambazdere Mahallesi'nde ot biçme makinesinin taşa sürterek kıvılcım çıkarması sonucu yangına neden olduğu belirtildi. Cambezdere'de başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle Subaşı Mahallesi ile Malkara'nın Çınaraltı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alan zarar gördü. Yangın, 1 uçak, 3 helikopter, çok sayıda itfaiye ve orman arazözlerinin yanı sıra köylülerin de müdahalesiyle akşam saatlerinde söndürüldü.



10 hektar alan zarar gördü


Hayrabolu Belediye Başkanı Dr. Osman İnan, yangının söndürüldüğünü belirterek, yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğünü ifade etti.

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