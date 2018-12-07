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Tekirdağ'daki sır olay aydınlandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yanarak küle dönmüş bulunan otomobille ilgili detaylar ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yanarak küle dönmüş bulunan otomobille ilgili detaylar ortaya çıktı.


Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde, Malkara'nın İbribey Mahallesi ile Süleymanpaşa'nın Generli Mahallesi yolu üzerinde çakıl ocakları mevkiinde sabah saatlerinde yanarak hurdaya dönmüş bir otomobil görüldü. Yangınla ilgili itfaiyeye haber gelmediği, aracın sahibinin 44 yaşındaki Erol E. olduğu ortaya çıktı.



18 saat sonra bulundu


Erol E.'den haber alınamaması üzerine köylüler ile jandarma ekipleri arazide arama çalışması başlattı. Her yerde aranan Erol E.'nin yaklaşık 18 saat sonra bulunduğu belirtildi.



"Şoktaydım"


Erol E'nin jandarmaya verdiği ifadede, kullandığı otomobilin seyir halindeyken kontak kısmından alev aldığını ve o sırada yaşadığı şoku üzerinden atamadığını söylediği ortaya çıktı.

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