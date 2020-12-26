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Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan D.T., V.Y., Ö.A. ile Suriye uyruklu İ.A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.


Polis ekiplerince Çerkezköy'ün Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Bağlık Mahallelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda önceden tespit edilen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş baskında 800 gram sentetik esrar, uyuşturucu madde satışında kullanılan 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 2 bin TL para ele geçirilmişti.

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