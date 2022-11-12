Tekirdağ'daki yangında gergin anlar

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde odunlukta çıkan yangın eve sıçradı. Yangın nedeniyle gergin anlar kameraya yansıdı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Dolunay Sokak üzerindeki tek katlı bir evde meydana geldi. Mustafa Seyhan'ın ikamet ettiği evin bitişiğindeki odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın, evin çatısına sıçradı. Gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonucu odunların bulunduğu yapı tamamen küle dönerken, evin çatısı da kullanılamaz hale geldi. Polis tarafından yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan olay yerine gelen ikamet sakini Mustafa Seyhan ile yakını arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yanan ikamet sakininin komşusu da gözyaşlarına hakim olamadı. Yangına üzülen kadını komşuları teselli etti.