Tekirdağ'daki zincirleme kaza kamerada

Tekirdağ’da Çorlu-Çerkezköy yolunda işçi servis minibüsü ile iki otomobilin karıştığı, 1 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kameraya yansıdı.
Tekirdağ'da Çorlu-Çerkezköy yolunda işçi servis minibüsü ile iki otomobilin karıştığı, 1 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kameraya yansıdı.
Kaza, Ergene ilçesi Velimeşe OSB mevkii yan yol üzerinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyrederken OSB'ye sapmak isteyen S.A. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen işçi servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, arkasında bulunan otomobile çarptı. Zincirleme kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.A., olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı anbean kameraya yansıdı.