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Tekirdağ'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek için yola çıktılar

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü personellerinden oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa’da görev yapmak üzere yola çıktı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü personellerinden oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'da görev yapmak üzere yola çıktı.


Şanlıurfa'ya gidecek olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi için düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Oradaki dostlarımıza, arkadaşlarımıza sizlerle birlikte görev yapanlara selamlarımızı iletin. Hayırlı görevler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu topyekun bir mücadeledir. Vatanımız, milletimiz, geleceğimiz için. İnşallah sağlıcakla gider, sağlıcakla gelirsiniz” dedi.


Törene Vali Yıldırım'ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aykut Demirkıran, Personel/Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı katıldı.

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