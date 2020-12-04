Tekirdağ'dan çalınan traktör Konya'da bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çalınan yaklaşık 750 bin liralık 3 adet traktör, jandarma ve polis ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla bulundu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Sanayii Sitesi içerisinden 59 HF 666 plakalı ve 59 LL 054 plakalı 2 adet traktör çalındı. Olayın haber verilmesi üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Arama çalışmalarında 59 HF 666 plakalı traktör Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi Kamyon Garajı içerisinde terk edilmiş halde bulunarak, gerekli incelemelerin ardından sahibine teslim edildi.

Malkara jandarma bölgesinden çalınan 59 DM 217 plakalı bir traktörün Kırklareli'de olduğu bilgisine ulaşıldı. Konuyla ilgili jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüpheliler O.U., G.Ö., S.K.N., H.M.G., M.G., S.Ö. ve E.E. yakalanarak Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi. Çalınan traktör jandarma vasıtasıyla sahibine teslim edildi.

Konya'da satmışlar

Devam eden çalışmalarda çalıntı traktörlerden 59 LL 054 plakalı traktörün ise Konya Karatay ilçesi İsmil köyünde bulunduğu bilgisi üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri belirtilen adrese giderek, traktörü satın alan A.P. isimli şahıstan traktörü teslim alarak, sahibine teslim edecek.