Tekirdağ'dan sel bölgesine yardım eli

Süleymanpaşa Belediyesi, Batı Karadeniz'i vuran sel felaketi sonrası yol açma ve temizlik çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye iş makinesi gönderdi.

Aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gönderilen Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşler Müdürlüğüne ait iş makinesi ve üç kişilik ekip, vakit kaybetmeden çalışmalara dâhil olarak yaraların sarılmasına yardım etmeye başladı. Gece gündüz demeden çalışan araç ve ekip, bölgede süren yol açma ve temizlik çalışmalarına ciddi destek verdi.

“Rabbim her türlü afetten muhafaza eylesin”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkan Cüneyt Yüksel, devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini ve belediyenin de bu seferberliğe kendi olanakları ölçüsünde katkı sunduğunu ifade etti. Yüksel, “Batı Karadeniz'de etkili olan kuvvetli sağanak yağışın yol açtığı sel felaketinin ardından, devletimizin tüm imkânlarının seferber edildiği afet bölgesindeki çalışmalara destek vermek üzere gönderdiğimiz iş makinalarımız bölgede çalışmalarına devam ediyor. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin,” diye konuştu.