Tekirdağ'dan Şırnak'a gönül köprüsü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şubesi tarafından hayata geçirilen ‘Her öğrencinin bir kitabı olsun' adlı proje kapsamında toplanan kitapların yanı sıra; çok sayıda kırtasiye ve spor malzemesi de Şırnak'a gönderildi.

13-19 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası çerçevesinde farkındalık gerçekleştiren TÜGVA Muratlı Şubesi 350 adet hikâye kitabı ve roman, çok sayıda A 4 ve el işi kâğıdı, basketbol, voleybol ve tenis topları ile tenis raketlerinden oluşan 4 koli malzemeyi Şırnak'ın Orhan Uysal Ortaokulu'na gönderdi.

Temel hedeflerinin öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu kaydeden TÜGVA Muratlı Şubesi Başkanı Mustafa Reşit Paşa Genç, bu sene Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nın 13-19 Kasım tarihleri arasında kutlandığını anımsatarak “Bu haftanın ve bizim asıl amacımız, okuma oranlarını yükseltmek ve bu alışkanlığı herkese edindirmektir. Çocuklara bu haftada kitap okutmak için çabamız sürüyor” ifadelerini kullandı.