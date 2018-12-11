Tekirdağ'dan Vanlı öğrencilere hediye paketi

Tekirdağ'da bulunan bir okulda “Çocuklar Üşümesin” projesi kapsamında “Bir Hediye Arkadaşın Olmalı” sloganıyla ile hazırlanan hediye paketleri, Van'ın Erciş ilçesine gönderilmek üzere kargoya verildi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunu ziyaret etti. Okulda “Çocuklar Üşümesin” projesi kapsamında “Bir Hediye Arkadaşın Olmalı” sloganıyla hazırlanan hediye paketleri Van'ın Erciş ilçesine gönderilmek üzere kargoya verildiler.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, 2023 Eğitim Vizyonu ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Ulusan, okul ziyaretinin ardından Süleymanpaşa Şehit Piyade Ercan Ay İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.