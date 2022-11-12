Tekirdağ'ın 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Çerkezköy ve Saray ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada 3 ilçede bazı adreslere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 40 gram eroin, 75 gram metamfetamin, 13 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda M.B.A, R.D, F.A, C.B, Ö.L.K. ve E.B. adlı 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.