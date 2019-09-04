Tekirdağ'ın 4 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Muratlı, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 15 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa, Muratlı, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında satışa hazır halde toplam 312 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği (fişekleri ile birlikte) bulunarak el konuldu.

Operasyon çerçevesinde 15 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan 15 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.