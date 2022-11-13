Tekirdağ'ın kurtuluşunun 100. yılında muhteşem gösteri

Tekirdağ'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde paramotor paraşüt ve Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun Marmara Denizi'nde gerçekleştirdiği gösteriler, Tekirdağ'ın 100. yılına renk kattı.

Tekirdağ'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü sebebiyle Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kurtuluşun 100. yılı anısına şehirde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Hükümet Caddesi'nde düzenlenen kortej yürüyüşüne, yüzlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar Hükümet Caddesi boyunca ellerinde bayraklarla sahil alana kadar yürüdü. Yürüyüşe motosikletli gruplar da eşlik etti.

Marmara'nın üzerinde renkli gösteri

Etkinlikler çerçevesinde paramotor paraşütler, Türk bayrağıyla Marmara Denizi üzerinde gösteri gerçekleştirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun da gösterilere eşlik etmesi etkinliklere renk kattı.