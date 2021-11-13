Tekirdağ'ın kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü, düzenlenen tören ve etkinliklere kutlandı.

Tekirdağ eski Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, il protokolü ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumunun ardından halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Törende şeref defterini imzalayan ve günün anlamını belirten konuşmayı yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Şanlı zaferler sayesinde işgal altındaki diğer topraklarımızda kurtarılmıştır. Kurtarılan topraklardan bir tanesi de Marmara'nın incisi Tekirdağ'ımızdır. Bu anlamlı gün, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, milli dayanışma sevincini bizlere bir kez daha yaşatmaktadır" şeklinde konuştu.