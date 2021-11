Tekirdağ'ın kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünde dev kortej yürüyüşü düzenlendi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, Tekirdağ'ın kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü sebebiyle kortej yürüyüşü düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Tekirdağ'ın kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü sebebiyle düzenlenen kortej yürüyüşünde yüzlerce Tekirdağlı, Hükümet Caddesi Köprü Başı mevkiinde yerini aldı. Korteje Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve gaziler, engelli dernekleri, TEMOD Motosiklet Kulübü üyeleri ve Savaş Gencer Bandosunun yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı.

Köprübaşında başlayan dev kortej, eski valilik önünde sona erdi. Kortejde yüzlerce vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sokakları doldurarak, Tekirdağ'ın Kurtuluşunun 99. yıldönümünü kutladı.

Kortej yürüyüşünün sona erdiği alanda konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Allah'ın izniyle bu yıldız, sönmeden birlik ve beraberliğimiz devam edecektir. 99 yıl önce bugün, bizim atalarımız bize bu toprakları emanet etti. Bizler bu kutsal topraklarımızın düşman botunda çiğnenmesi için ezanların susmaması için çalışacağız. Bundan hiç kimsesin kuşkusu olmasın. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece, Allah'ın izniyle topraklarımız üzerine hesap yapanların bütün oyunlarınız bozduk, bozmaya da devam edeceğiz” dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise yaptığı açıklamada, “30 Ekim'den sonra 17 Kasıma kadar bugünkü Tekirdağ toprakları, kurtuluş mücadelesi verdi. Her ilçemizin kurtuluş bayramı var. Bugün 13 Kasım Tekirdağ'ımızın kurtuluş günü. Hepinize kutlu olsun. Allah bir daha kurtul savaşı vermek mecburiyetinde bırakmasın. Ama biz öleceksek, başkalarının bizim için ölüm dediği bizim için şehitliktir. Kalacaksak da özgür kalacağız. Bu vatanda her zaman başı dik, bir vaziyette devam edeceğiz. Bu bayrak her zaman gönderde kalacak. Hiçbir zaman inmeyecek. Bu ezanlar hiçbir zaman susmayacak” diye konuştu.

Valinin konuşmasının ardından Kurtuluş Bayramı etkinliği Savaş Gencer Bandosuyla devam etti.