Tekirdağ'ın meşhur leyleği talihsiz bir kaza geçirdi

Yaklaşık üç yıldır Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan ve kış mevsimlerini güneye göçmek yerine Süleymanpaşa'da geçirmeyi tercih eden sevimli leylek, bacaklarına misina ipi dolanmış vaziyette bulunarak kurtarıldı.

Yaklaşık üç yıldır Süleymanpaşa'da yaşayan ve kış mevsimlerini güneye göçmek yerine Süleymanpaşa'da geçirmeyi tercih eden sevimli leylek, kısa sürede şehrin maskotu haline geldi ve Süleymanpaşalılar tarafından sahiplenilerek benimsendi.

Üç yıl önce geldi, çocukların sevgilisi oldu

İnsanlara alışık olan, çocuklarla fotoğraf çektirmeyi çok seven leylek, ilk olarak üç yıl önce yaralanarak göç sürüsünden ayrı düşmüş, Tarihi Bedesten esnafının sahip çıkması ile ilk kışını Süleymanpaşa'da geçirerek iyileşen leylek, sonraki yıl göç kafilesine katılmıştı. Ancak bu yıl da sürüsünden ayrılarak Süleymanpaşa'da kalmaya karar veren leylek, yine çocukların ve vatandaşların sevgilisi oldu. Süleymanpaşa sahili, Tarihi Bedesten çevresi ve Kumbağ sahili arasında vaktini geçiren sevimli leylek, esnafın ve vatandaşların çabalarının yanı sıra Süleymanpaşa Belediyesinin girişimleri ile beslenme ve barınma sorunu yaşamadan kış mevsimini geçiriyor.

Yaraları temizlendi, sağlık kontrolü yapıldı

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Veteriner İşleri Birimi tarafından sağlık durumu sıkı bir şekilde takip edilen leylek, talihsiz bir kaza geçirdi. Bacaklarına misina ipi dolanan leylek, vakit kaybetmeksizin Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde bulunan ameliyathaneye getirilerek ilk müdahale yapıldı ve bacaklarına dolanan misina ipleri ayıklandı ve yaraları temizlendi. Yeniden sağlığına kavuşan leyleğin genel sağlık kontrolleri de Süleymanpaşa Belediyesi veteriner hekimi tarafından yapılarak Süleymanpaşa sahiline bırakıldı. Sevimli leylek, özgürlüğüne kavuşmanın mutluluğu ile kanatlanarak sahilin keyfini çıkardı.