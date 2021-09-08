İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun ilk toplantısı Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun ilk toplantısı Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu Başkanlığında düzenlenen toplantıda, Tekirdağ'ın tanıtımı için çalışan tüm paydaşların sürdürülebilir bir işbirliği geliştirmesi, etkili ve sonuç odaklı tanıtım çalışmalarının ortaya koyulması, rakip destinasyonlardan farklı bir kimlik oluşturması, markalaşma ve iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi ve destinasyonun dijital dünyada görünür kılınması konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Fikri alışverişinin ardından Tekirdağ'ın tanıtım toplantısı sona erdi.