Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Etkili olan kar yağışı ile birlikte, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Yüksek kesimlerde bulunan tarlalardaki ekinler de karla kaplanırken, kar yağışı yolda bulunan sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışına karşılık kar küreme araçları da yollarda çalışma gerçekleştirdi. Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.