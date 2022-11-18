Tekirdağlı çiftçilerle tarımı değerlendirdiler

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Kermeyan Mahallesi'nde çiftçilik yapan vatandaşlarla bir araya gelen Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi verdi. Müdür Öcal, mera alanındaki çalışmalar, meteorolojik veriler, tarım ve hayvancılık alanındaki gelişmeler, mazot gübre desteklemeleri ile ilgili bakanlığın yeni uygulamaları hakkında bilgiler aktardı. Sonrasında ekime hazırlanan tarlaları ziyaret eden Öcal, hububat ekim sezonunun hayırlı olmasını temenni ederek, tohum eken çiftçilere eşlik etti.

Ardından, ilçede tarım ve hayvancılık konusunda faaliyet gösteren STK'ları ziyaret eden Öcal, Malkara Süt Üreticileri Birliğinde üreticilerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.