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Tekirdağlı emekli 'promosyon' bahanesiyle dolandırıldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan emekli bir vatandaş, telefon dolandırıcısına 3 bin 750 lirasını kaptırdı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan emekli bir vatandaş, telefon dolandırıcısına 3 bin 750 lirasını kaptırdı.


Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki N.K. isimli emekli, kendisini telefonla arayan bir şahıs tarafından ‘banka promosyonu' bahanesiyle dolandırıldı. N.K'nin kimlik ve kredi kartı bilgilerini ele geçiren dolandırıcının, hesabından 3 bin 750 lira para çektiği öğrenildi.


Olayın ardından dolandırıldığını fark eden N.K. polise başvurdu. N.K., üzgün olduğunu ve olay hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

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