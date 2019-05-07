İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağlı gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi

TEKİRDAĞ (İHA) – Bingöl’ün Yedisu ilçesinde2007 yılında vatani görevini yaparken gazi olan Ersoy Güleryüz’e Tekirdağ’da düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası verildi.

TEKİRDAĞ (İHA) – Bingöl'ün Yedisu ilçesinde2007 yılında vatani görevini yaparken gazi olan Ersoy Güleryüz'e Tekirdağ'da düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası verildi.


2007 yılında Bingöl'ün Yedisu ilçesinde askerlik görevini ifa ederken gazi unvanı alan Ersoy Güleryüz'e Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen Devlet Övünç Madalyası, Vali Aziz Yıldırım tarafından Valilik makamında tevcih edildi. Törene Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.