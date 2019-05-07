Tekirdağlı gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi

TEKİRDAĞ (İHA) – Bingöl'ün Yedisu ilçesinde2007 yılında vatani görevini yaparken gazi olan Ersoy Güleryüz'e Tekirdağ'da düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası verildi.

2007 yılında Bingöl'ün Yedisu ilçesinde askerlik görevini ifa ederken gazi unvanı alan Ersoy Güleryüz'e Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen Devlet Övünç Madalyası, Vali Aziz Yıldırım tarafından Valilik makamında tevcih edildi. Törene Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu katıldı.