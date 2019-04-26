Tekirdağlı kahraman şehit unutulmadı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Turgut Kurtçu Ortaokulu tarafından, Altınova Mahallesi Vedat Çeliker Camii'nde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu anısına Mevlid-i Şerif okutuldu.

2017 yılında Şırnak'ın Uludere İlçesi Bestler-Dereler Bölgesi'nde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu, adının verildiği okul ve Tekirdağlılar tarafından şehadetinin ikinci yıldönümünde anıldı. Mevlide, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahraman şehit için düzenlenen Mevlid'e Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük ve Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt da katıldı. Şehit Turgut Kurtçu Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve Altınova halkının da ilgi gösterdiği Mevlid-i Şerif'in ardından, Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Mevlid'e katılanlara pilav ve ayran ikramı gerçekleştirildi.

"Şehidimizin aziz hatırasını yücelteceğiz"

Şehir dışında olduğu için programa katılamayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gönderdiği mesajda, "Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canını feda eden kahraman şehidimize borcumuzu ödememiz mümkün değil ama en azından onu ve aziz hatırasını yüceltmeyi ve hatırlatmayı görev biliyoruz. Şehidimize bir kez daha rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.