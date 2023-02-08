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Tekirdağlı madenciler ve AKUT, enkazdan 3 kişiyi kurtardı

Tekirdağ’dan deprem bölgelerine giden madenciler ve AKUT ekipleri, enkaz bölgelerinden 3 kişiyi sağ olarak kurtardı.

Tekirdağ'dan deprem bölgelerine giden madenciler ve AKUT ekipleri, enkaz bölgelerinden 3 kişiyi sağ olarak kurtardı.


Tekirdağ'dan Hatay'ın Kırıkhan ilçesine görevlendirilen Tekirdağ AKUT ve Marmaris AKUT ekipleri, yaptıkları ortak çalışmada depremden 38 saat sonra bir kız çocuğunu annesi ile birlikte enkazdan sağ salim kurtararak acil sağlık ekiplerine teslim etti.



Madenciler de bir kişiyi kurtardı


Tekirdağ'dan depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine görevlendirilen madenciler de, yıkılan bir binanın enkaz alanında yaptıkları çalışmada bir kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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