Tekirdağlı milletvekili en duyarlı siyaset adamı seçildi

AK Parti MKYK Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, 1,5 milyon izleyici tarafından oy kullanılarak gerçekleştirilen Dijital Dünyanın Enleri Yarışması'nda En Duyarlı Siyaset Adamı seçilerek ödülünü aldı.

Yel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Türkiye ' nin ilk digital dergisi olan Evos Angels tarafından düzenlenen ve 1,5 milyon izleyici tarafından oy kullanılarak gerçekleştirilen Digital Dünyanın Enleri Yarışması' nda En Duyarlı Siyaset Adamı seçilmem dolayısıyla İstanbul Shangri La Bosphorus Hotel 'de düzenlenen Ödül Töreni' nde ödülümüzü aldık” dedi.