Tekirdağlı öğrenciler sınav heyecanı yaşayacak

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenecek deneme sınavı ile üniversite adayları sınav heyecanı yaşayacak. Süleymanpaşa Belediyesi, üniversite sınavına girecek öğrencilerin seviyelerini ölçmeleri ve eksik kaldıkları konuları görebilmeleri için ÖSYM'nin sınavlarına eş değer nitelikte bir sınav simülasyonu hazırladı. Tekirdağ'ın 11 ilçesinde yaşayan tüm öğrencilerin ve yeni mezunların katılımına açık olan sınav, tamamen ücretsiz olacak. Öğrenciler, üniversite sınavında yapılan tüm prosedürlerin aynen geçerli olacağı deneme sınavı ile hem sınav heyecanını yenecek hem de eksikliklerini görerek sınav öncesinde tekrar yapma fırsatı yakalayacak.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenecek sınav simülasyonu ile ilgili yapılan açıklamada, "14-15 Ocak tarihlerinde, Namık Kemal Üniversitesinde, gerçek sınav ortamında TYT-AYT deneme sınavı gerçekleştirilecektir. Sınav, Tekirdağ il genelindeki tüm lise son sınıf ve mezuna kalmış öğrencileri kapsayacaktır. Tamamen ücretsiz olan sınavla ilgili tüm ücretler Süleymanpaşa Belediyesi tarafından karşılanacaktır" ifadeleri yer aldı.