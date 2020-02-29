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Tekirdağlı şehidin ailesi: "Bugün bizim düğün günümüz"

İdlib’de gerçekleşen hain saldırıda şehit olan Tekirdağlı askerin ailesi, evlatlarını son yolculuğuna uğurlarken “Bu bizim düğün günümüz” dedi.

İdlib'de gerçekleşen hain saldırıda şehit olan Tekirdağlı askerin ailesi, evlatlarını son yolculuğuna uğurlarken “Bu bizim düğün günümüz” dedi.


Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleşen hain saldırıda 34 askerimiz şehit olurken, şehit olan askerlerden biri de Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ikamet eden Uzman Onbaşı Nihat Kara idi. 25 yaşındaki genç askeri son yolculuğuna uğurlamak için Aziziye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit askerin naaşı Aziziye Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze töreninde genç şehidin ailesi ve yakınları göz yaşlarına boğuldu.


Şehit Kara'nın cenaze törenine on binlerce vatandaş katıldı. Kardeşini son yolculuğuna uğurlayan hafız ağabey Suat Kara, ‘'Biz Kur'an kursunda okurken birbirimizle yarışıyorduk. O zamanlar ben onu kendime rakip görmüyordum, kendime güveniyordum. Meğer o benden çok öndeymiş. Bu bizim için çok büyük bir gururdur. Benim kardeşim daha önce yaralandı geldi. İstese durabilirdi fakat o görevine geri döndü. Allah hepinizden razı olsun. Bugün bizim düğün günümüz'' dedi.


Genç şehidin cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Törende şehit ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Şentop, ‘'Milletimiz ve devletimiz büyüktür. Bu tür acıları devletimize yaşatanlardan en ağır şekilde hesabını soracağız'' ifadelerini kullandı.

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