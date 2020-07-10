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Tekirdağlı şehit sınıf değiştirip bomba imha uzmanı olmuş

Sakarya’da geçtiğimiz günlerde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından patlayıcıların kontrollü olarak imha edilmesi maksadıyla taşındığı kamyondan indirildiği sırada yaşanan ikinci patlamada şehit olan Tekirdağlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz’ün sınıf değiştirerek bomba imha ve patlayıcı maddeler uzmanı olduğu ortaya çıktı.

Sakarya'da geçtiğimiz günlerde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından patlayıcıların kontrollü olarak imha edilmesi maksadıyla taşındığı kamyondan indirildiği sırada yaşanan ikinci patlamada şehit olan Tekirdağlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün sınıf değiştirerek bomba imha ve patlayıcı maddeler uzmanı olduğu ortaya çıktı.


Tekirdağlı şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün (40) merkez Süleymanpaşa ilçesindeki evine acı haberin ulaşmasının ardından 100. Yıl Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu alanda taziye çadırı kuruldu. Daha önce Özel Harekatta görevli olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün sınıf değiştirip bomba imha uzmanı olduğu ve uzun süredir bomba imha ve patlayıcı maddeler uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Yurt dışı görevlerde de bulunan şehit Akgöz'ün evli ve iki çocuk babası olduğu belirtildi.

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