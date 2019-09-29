Tekirdağspor ilk galibiyetini farklı kazandı

Grup'ta mücadele eden Tekirdağspor, Çerkezköy 1911 Doğan Spor'u 4-1 yendi.

Grup'ta mücadele eden Tekirdağspor, ligin 2. haftasında Çerkezköy 1911 Doğan Spor'u konuk etti. Hakem düdüğünün çalmasıyla başlayan maç Tekirdağspor'un üst üste atakları ile başladı. Maçın 2. dakikasında Tekirdağspor istediği gole erken kavuştu. Ali Arashan'ın rakip savunma oyuncularını çalımlayarak, ceza alanı içinde yerden gönderdiği topa Ceyhun dokunarak Tekirdağspor'u 1-0 öne geçirdi.

Üst üste ataklar geliştirmeye çalışan Tekirdağspor, maçın 17. dakikasında Ali Arashan kornerden gelen topu şutlaması ile fileleri havalandırdı. Bu gol ile Tekirdağspor, Çerkezköy 1911 Doğan Spor karşısında 2-0 öne geçerek rahat bir nefes aldı. Maçın ilk yarısı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Tekirdağspor'da maçın 67. dakikasında Ali Arashan'ın içeriye gönderdiği topa Mustafa Topuz, rakip kale çizgisinde dokunarak ağlara gönderdi. Bu skor ile Tekirdağspor 3-0 öne geçmiş oldu. Tekşrdağspor aradaki farkı 4'e çıkarma çabaları sürerken aniden gelişen atakta Mustafa Topuz rakip kaleye şutladığı top ağlarla buluştu. Skor 4-0 oldu.

Aradaki farkı kapatmaya çalışan Çerkezköy 1911 Doğan Spor'da maçın 88. dakikasında Kadir Pehlivan, yaklaşık 30 metreden sert bir vuruşla durumu 4-1'e getiren golü attı.

90+2. dakikada hakemin düdüğü ile maç Tekirdağspor'un, Çerkezköy 1911 Doğan Spor karşısında 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.