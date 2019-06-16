İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekiurdağ'da plakasız araç duvara çarptı: 1 ağır yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde plakasız bir araç, bir apartmanın bahçe duvarına çarptı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde plakasız bir araç, bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi Yuvam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede süratli bir şekilde ilerleyen Hasan U. (18) idaresindeki araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kazada genç sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralanan Hasan U.'yu Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada hurdaya dönen araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden çekilirken, çevredeki vatandaşlar sürücünün alkollü olduğunu iddia etti.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.