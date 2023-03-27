Tekme tokat birbirlerine girdiler

Tekirdağ Çorlu'da bir grup genç kız, tekme tokat birbirlerine girdi. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Alipaşa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki açık oturma alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup öfkeli genç kız, birbirine girdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, kavgaya müdahale etti.

Saniyeler süren kavga cep telefonu kamerasına yansırken, vatandaşların araya girerek büyümesini önlediği olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.