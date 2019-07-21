İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Barbaros Mahallesi açıklarında, içerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne, dalga çarpması sonucu alabora oldu.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Barbaros Mahallesi açıklarında, içerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne, dalga çarpması sonucu alabora oldu.


Edinilen bilgilere göre, Barbaros Mahallesi'ndeki Marmara Denizi'nde kıyıdan yaklaşık 1,5 kilometre açıkta içerisinde Osman P, Çağlar P, Yüksel A ve Ebru A'ın yer aldığı 4,5 metrelik tekne yan dalganın çarpması sonucu devrildi. Tekne Marmara Denizi sularına gömülürken, teknede bulunan dört kişi de denize düştü.


Denizde bir süre dalgalar ile boğuşan 4 kişiyi, açıktaki başka bir teknedekiler fark ederek yardıma yönelip durumu polise bildirdi. Olay yerine Deniz Polisinin gelmesiyle alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı. Kurtarılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.