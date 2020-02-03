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Tekstil atölyesinde korkutan yangın

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir tekstil atölyesinin bodrum katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir tekstil atölyesinin bodrum katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.


Edinilen bilgilere göre, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki 5 katlı bir tekstil atölyesinde elektrik sisteminde meydana gelen arıza yangına neden oldu. Alevlerin bir anda işletmeyi sarması üzerine çalışanlar kendini dışarı attı. Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangından etkilenen olmazken, her ihtimale karşı 112 Acil Servis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan yangınla ilgili emniyet ekipleri inceleme başlattı.

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