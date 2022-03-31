İhlas Haber Ajansı

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Tekstil fabrikası alev alev yandı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.


Olay, Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Yulaflı Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen yangında, tekstil fabrikasının çatı kısmından yoğun şekilde alevler yükseldi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

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