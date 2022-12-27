İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekstil fabrikasında iş kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde tekstil fabrikasında yaşanan kazada 1 işçi gözünden yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tekstil fabrikasında yaşanan kazada 1 işçi gözünden yaralandı.


Olay, Muratlı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının boyahane bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde gözüne sıvı kostik kaçan işçi D.C. (29) yaralandı. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen D.C., burada tedavi altına alındı.


Olayla ilgili iş güvenliği konusunda bir ihmal olup olmadığı araştırılıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.