Telefon kablolarını böyle çaldılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde direklerdeki telefon kablolarını çalan 2 şüpheli yakalandı. Telefon kablolarının çalındığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesine bağlı Kızılpınar Mahallesinin telefon hatlarının kesilmesiyle ortaya çıkan hırsızlık olayının ardından Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerinde de yola çıkarak, yaklaşık 1,5 Ay süren ısrarlı çalışma ve teknik incelemelerin sonucunda, olaya karışan S.Ç ve B.M. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şüphelilerin kabloları kesip çalmaya çalıştıkları anlarda güvenlik kameraları tarafındna saniye saniye kaydedildi.

Şüpheli S.Ç ve B.M.'nin 2019 ve 2020 yılları içerisinde toplam 14 adet hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çerkezköy Kapalı Cezaevine sevk edildi.