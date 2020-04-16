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Televizyon patlayınca ev alev alev yandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir apartmanın 3.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir apartmanın 3. katında televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı. Alev alev yanan ev çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.


Olay, ilçenin en büyük kırsal yerleşim yeri olan Sağlamtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Cambaz'a ait 3. kattaki evde televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan ev, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sayesinde diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.


Olay yerine giden Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve Sağlamtaş Mahallesi Muhtarı Ramazan Ersoy, ev sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, “Can kaybının olmayışı bizim için sevindirici. Malkara Belediyesi olarak halkımızın yanındayız” dedi.

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