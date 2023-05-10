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Temizlik aracı yayaya çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde belediye temizlik aracının çarptığı yaya yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde belediye temizlik aracının çarptığı yaya yaralandı.



Kaza, saat 16.00 sıralarında İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait K.U. idaresindeki 59 AEU 997 plakalı belediye temizlik aracı, yaya olarak ilerleyen F.K. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Yolda trafik akışı kontrollü sağlanırken, yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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