İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Temizlik İşleri Müdürlüğüne yeni bir araç daha

Vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet vermeyi hedefleyen Süleymanpaşa Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğüne yeni bir kazıcı yükleyici kazandırdı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Müdürlüklerimizin ihtiyaçları doğrultusunda araç parkurumuzu sürekli olarak yenilemeye, genişletmeye çalışıyoruz. Bir yandan da mümkün olduğu kadar belediyemizi kiralık araç yükünden kurtarmayı hedefliyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırdığımız yeni aracımız ile vatandaşlarımızdan gelen taleplerin daha süratli ve etkin bir biçimde çözüme kavuşmasını sağlayacağız. Yaz sezonunda birkaç yeni araç daha alacağız. Makine parkurumuz büyüdükçe işlerimiz daha hızlı yürüyecek. Hedefimiz kiralama yükünden tamamen kurtulmak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.