Temizlik İşleri Müdürlüğüne yeni bir araç daha

Konuyla ilgili açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Müdürlüklerimizin ihtiyaçları doğrultusunda araç parkurumuzu sürekli olarak yenilemeye, genişletmeye çalışıyoruz. Bir yandan da mümkün olduğu kadar belediyemizi kiralık araç yükünden kurtarmayı hedefliyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırdığımız yeni aracımız ile vatandaşlarımızdan gelen taleplerin daha süratli ve etkin bir biçimde çözüme kavuşmasını sağlayacağız. Yaz sezonunda birkaç yeni araç daha alacağız. Makine parkurumuz büyüdükçe işlerimiz daha hızlı yürüyecek. Hedefimiz kiralama yükünden tamamen kurtulmak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.