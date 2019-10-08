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Temizlik personeline iş güvenliği eğitimi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde belediye temizlik işlerinde çalışan personele, Velimeşe Mahallesi’nde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü garajında İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde belediye temizlik işlerinde çalışan personele, Velimeşe Mahallesi'nde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü garajında İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi.


Ergene Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı tarafından Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline çalışma esnasında iş gereği uyulması gereken konular, oluşabilecek kazaların neler olduğu, iş kazası oluştuğu esnada neler yapılması gerektiği gibi birçok konuda temel bilgi verildi.


Temizlik işlerinin tehlikeli iş grubuna girdiğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Bu konuda belediye olarak personelimizi yeni kanun ve yönetmelikler hakkında bilgilendirdik. Ergene Belediyesi olarak önceliğimiz çalışan personelimizin sağlığı ve güvenliğidir. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği kapsamında verilen eğitimleri önemsiyoruz” dedi.

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