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Temizlik yaparken merdivenden düşüp yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir bankada temizlik yapan işçi, çıktığı merdivenden yere düşerek yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir bankada temizlik yapan işçi, çıktığı merdivenden yere düşerek yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Makine Diki Sokak üzerinde bulunan bir bankada temizlik yapan işçi Veli S. (44), çıktığı merdivende dengesini kaybederek, yüksekten yere düştü. Kaza sonrası hafif yaralanan temizlik işçisi Veli S., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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