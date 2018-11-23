Ters yönde seyreden araçlara ceza yağdı

İlçe merkezinde trafik polis ekibinin devriye ve denetimlerde, trafikte ters yönde seyrettiği belirlenen 12 araca toplamda bin 296 lira idari para cezası uygulandı.

Uygulamalardaki amacın ceza yazmak olmadığını ifade eden trafik polisi Recep Büyük, "İnsanlarımızı bilinçli hale getirmek ve olası bir trafik kazasının önüne geçmektir" diye konuştu.

Polis ekipleri uygulamalarda ayrıca, emniyet kemeri takılmasına da özen gösteriyor. Vatandaşın can güvenliği için uygulamaların sıklıkla devam edeceği belirtildi.