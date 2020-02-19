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Ters yöne giren araç tabelaya çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ters yöne girdiği iddia edilen otomobil tabelaya çarptı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ters yöne girdiği iddia edilen otomobil tabelaya çarptı. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza, saat 05.40'ta Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri eski otogar girişinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir merkezinden Hacı Leman kavşağı istikametine seyreden E.K. (47) yönetimindeki 59 LL 010 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yöne girerek, reklam tabelasına çarptı.


Kazada yaralanan sürücü E.K. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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