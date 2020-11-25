TESKİ 11 ilçede çalışmalarını sürdürüyor

Bu kapsamda TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, ilçe ilçe gezerek çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, 11 ilçeyi tek tek gezerek devam eden çalışmaları inceleyip görevli personellere çalışmalarında kolaylık diliyor. Muratlı ilçesi muhtelif bölgelerde planlanan altyapı yatırımları ile ilgili incelemelerde bulunan TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Muratlı Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Gençtürk'le birlikte genel durum değerlendirmesi yaptı. TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, yakın zamanda devreye alınacak olan ve çalışmalarda sona gelinen "Hayrabolu ilçesi Soylu Mahallesi İçme Suyu Hattı Çalışması" işini de yerinde inceledi.

Hafta sonu mesaisinde de durmak bilmeyen İçöz, Malkara ilçesinde devam eden Genel Karaiğdemir Mahallesi içme suyu isale hattı üzerine yapılması planlanan deplase çalışmalarını yerinde inceledi. Şarköy ilçesi muhtelif bölgelerde incelemelerde bulunan İçöz, daha sonrasında yakın zamanda geçilecek olan yeni hizmet binasında denetimde bulundu.

İlçe bazındaki tesisleri de denetleyen Genel Müdür İçöz, ekibiyle birlikte Çerkezköy-Kapaklı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini de gezdi.