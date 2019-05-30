TESKİ 548 bin 853 abone sayısına ulaştı

İbrahim İçöz, 548 bin 853 abone sayısına ulaştıklarını söyledi.

TESKİ'nin Mayıs ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında Büyükşehir Meclis Salonunda gerçekleştirildi. İlçe belediye başkanları ve Büyükşehir Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda TESKİ daire başkanları da hazır bulundu. Kurumun çalışmaları hakkında bilgiler veren TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, “6313 kilometrekare alanda toplamda 1 milyon 29 bin 927 nüfusa hizmet vermekteyiz. Mayıs 2019 itibariyle 548 bin 853 abone sayısına ulaştık. TESKİ büyük oranda altyapı projelerini kendisi yapıyor. Halk sağlığı ile koordineli olarak Tekirdağ genelindeki 400 noktadan su numuneleri alınıp inceleniyor. Kendimizi sürekli denetliyoruz. Günlük olarak klor kontrolü yapıyoruz. Halk sağlığı verilerine göre Türkiye geneli üst sıralarda olduğumuzu söylemek isterim. Kanalizasyona erişim oranı yüzde 78'den yüzde 92'lere geldi. TESKİ olarak halkımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. TESKİ kurulduğunda 5 bin metreküp gün olan atık su arıtma kapasitemiz an itibariyle 193 bin 980 metreküp gündür. Kurulduğumuz günden bu yana arıtma kapasitemizi 38 kat arttırdık. SCADA sistemi ile içme suyumuzu kontrol altında tutuyoruz. Bu sistemle 2019 yılı mayıs ayı itibariyle nüfusun yüzde 89'una hitap ediyoruz. Bu oranın 2. Etap SCADA sistemi kurulumu ile hizmet edilen nüfusun yüzde 95'e çıkarılması planlanmaktadır. Atık su SCADA çalışmaları devam etmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemi, SCADA ve abone işleri uyumlu hale gelerek, yapılacak altyapı çalışmaları ile ilgili bilgilerin elektronik ortama aktarılarak çalışmaların kolaylaştırılması sağlanmaktadır. Aynı zamanda bu sistemle kayıp kaçak oranı an aza indirilmekte, oluşan arızaların yer tespiti daha hızlı yapılabilmekte ve su miktarlarının hesaplanması da bu sistemle yapılmaktadır. TESKİ su kaynaklarının yüzde 84,25'ini yer altından sağlamaktadır. Yüzeysel su kaynaklarının ise yüzde 15,75'ini kullanmaktadır. Naip Arıtma Tesisi ve İsale hatlarından daha fazla yararlanabilme adına Naip Barajına su aktaracak olan İnecik ve Dedecik Barajlarının inşaatına öncelik verilmesi, ayrıca Ayvacık Barajı'ndan Kapaklı'ya ve Saray ilçelerimize su verebilmek amacıyla su iletim hatlarının DSİ tarafından yapılması gerekmektedir TESKİ Alo 185 Çağrı Merkezi olarak çalışmalarımız 7/24 devam etmektedir. Çağrı merkezine gelen istek ve şikayetleri karşılama oranı yüzde 99.99 olmuştur. Trakya Bölgesi'nde bir ilk olan tam otomatik, bilgisayar kontrollü hassas ölçüm yapabilen su sayaçları test ve kalibrasyon istasyonunda bu güne kadar 3 bin750 sayacın muayenesi yapılmıştır” dedi.

TESKİ Genel Müdürlüğünün ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS), ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) belgesini alarak kurumsallaşma anlamında çok önemli bir yol kat ettiğini ifade eden İçöz, şöyle devam etti:

"Bin 217 kilometre içme suyu, bin 323 kilometre kanalizasyon ve 160 kilometre yağmur suyu olmak üzere toplamda 2 bin 700 kilometre altyapı çalışması ve diğer bakım onarım işleri kapsamında yaklaşık 940 milyon TL harcama yapıldı. Bu bağlamda TESKİ gerçekten dev bir yatırım yapmıştır” dedi. İçöz, Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Albayrak ve Meclis üyelerine Genel Müdürlük adına “Teşekkür ederim” diyerek, sunumunu sonlandırdı.

İki oturum halinde gerçekleştirilen TESKİ Genel Kurulunda 2018 mali yılı bütçe kesin hesabı, 2018 mali yılı İdare Taşınır Mal Kesin Hesapları ve 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu görüşülerek karara bağlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Kurulun sonunda yaptığı konuşmada, “Tekirdağımız su zengini bir il değildir. Geçmiş dönemde sanayileşme adı altında yer altı suları hoyratça ve bol miktarda kullanılmıştır. Ergene'nin debisi 2-3 katına çıkıyorsa, bu belediyeden dolayı değil, yer altından çekilen sulardan kaynaklıdır. Şunu bilin ki 10 sene önce 100 metreden çıkan su, bugün 350 metreden çıkıyor. Bu sebepten dolayı her bireyin Tekirdağ'ın geleceği için su tasarrufu çalışmalarını ön plana almaları gerekiyor. Tekirdağ'da göreve geldiğimizde 874 bin 475 olan nüfus, bugün 1 milyon 29 bin 970 olmuştur. Her sene insanlara 5,5 milyon metreküp içme ve kullanma suyu bulmalıyız. 70 milyon metreküp su kullanılan bu şehirde yüzde 85'İ yer altı suyu olunca ortaya çok ciddi sorunlar çıkmaktadır. 30 büyükşehir içinde yer altı suyu kullanan tek büyükşehiriz. Ciddi anlamda tasarruflar yapmalıyız. TESKİ'nin bu gün geldiği noktada 2 bin 700 kilometre altyapıyı 5 yıl içerisinde yapmış olması da en iyi örnektir. Bu gün yaklaşık olarak 1 milyara yakın yatırım yapan TESKİ'yi, şimdiki Genel Müdürü ve TESKİ'nin kurulumundan itibaren çalışan tüm genel müdürleri, bugün Türkiye'de su kalitesini halk sağlığı kayıtlarının verilerine göre ilk 3'e taşıyan TESKİ'nin yaptığı hizmetleri takdir ediyorum. Tüm TESKİ camiasına teşekkür ediyorum” dedi.

Kararların oylanması sonrasında söz alan Meclis üyeleri, TESKİ'nin çalışmalarıyla ilgili görüş ve dileklerini ileterek, yaptığı çalışmalardan dolayı başta TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.