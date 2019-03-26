TESKİ başarılarını taçlandırdı

TESKİ Hizmet Binasından yapılan toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz TESKİ Genel Müdür Yardımcısı İ. Feyzi Ünal, Sistem Eğitim ve Belgelendirme Firması (SİSBEL) Genel Müdürü Mehmet Solak, TESKİ daire başkanları ve TESKİ personelleri katıldı.

Toplantıda konuşan TESKİ Genel Müdürü İçöz, "Bizlere destek veren öncelikle ilgili daire başkanlıklarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Yine burada Murtalı şubemize ve Çorlu şubemize teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına Toplam Kalite Yönetimi kavramını kazandırmak, daire başkanlıkları ve şubelerin hedef ve performanslarını sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi öngören yönetim modelini uygulamak, personelin deneyimlerinin en üst düzeye çıkarılabilmesini sağlamak amacıyla Kurumumuz bünyesinde yaklaşık bir yıl önce Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü içerisinde Entegre Yönetim Sistemleri çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine yönelik yolculuğumuza KalDer ile 'İyiniyet Bildirgesini' imzalayarak başladık. Entegre Yönetim Sistemi çatısı altında bütünsel bir yaklaşım sağlamak için Kalite Yönetim Birimimizi ve ekibimizi oluşturduk. Devamında yine KALDER'den aldığımız ISO 9001, OHSAS 18001 ve ISO 14001 standartlarının eğitimleri ve iç tetkikçi eğitimleri ile daire başkanlıkları içerisinde dokümantasyon ve süreç çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İlk olarak üç belgeyi almayı hedefledik; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi. Bu doğrultuda politika, amaç ve hedef planları, birim organizasyon şemaları, görev tanımları, süreç akışları, risk ve fırsatların belirlenmesi, cihaz/makine kullanım talimatları ve süreç kartları, ekipmanlarda Kalibrasyon ve muayeneleri, doküman yayınları, atık yönetimi ve geçici atık depolama alanı oluşturulması, farkındalık eğitimleri, hedef performans ölçümleri, anketler, vatandaş talepleri takibi, içtetkikler ve sonuçlarına yönelik faaliyetler ile YGG toplantıları yapılmıştır" dedi.

"Eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artmasını sağlayacağız"

"ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, vatandaş odaklı hizmet anlayışımız için bize bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplin kazandıracak" diyen İçöz "Böylece çalışanlarımızın kalite bilincinde artış sağlanmasında, kurum itibarında artış sağlanması, bir kalite belgesi edinmenin getirdiği avantajlardan yararlanabilme, vatandaş memnuniyetinde ve sadakatinde artış sağlanması, hata oranlarında, firelerde, tekrarlanan işlerde azalma sağlanması, kurum içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık, kurum ve tesislerin faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun oluşturulması, veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesini bize sağlayacaktır" ifadelerini kaydetti.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında konuşan İçöz, "Genel Müdürlüğümüz tesislerinin risk analizleri, tesislerimizde bulunması gereken uygulama talimatlarının belirlenmesi, çalışan işçilerimizin muayeneleri, tahlil ve tetkikleri ile İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Tüm birimlerimizde işlerin gerçekleştirilmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği bir yaklaşım sistemine sahip olacağız" ifadelerine yer verdi.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi hakkında bilgi veren İçöz "Özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir ve biz bu yönetim sistemiyle arıtma ve atıksu bertaraf tesisleri başta olmak üzere Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve diğer tüm birimlerimizde ulusal ve/veya uluslararası mevzuata uyumun artırılmasını, çevresel performansın artırılmasını, acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak kurum personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artmasını sağlayacağız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında 13-14 Mart 2019 tarihleri arasında Sistem Eğitim ve Belgelendirme (SİSBEL) tarafından Belgelendirme Tetkiki gerçekleşmiş olup tetkik sonuçlarına göre ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazanmış bulunmaktadır" dedi.

"Halkımıza kaliteli hizmet vermeyi esas aldık"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ olarak, halkımıza kaliteli hizmet vermeyi esas aldık. Kurulduğumuz 2014 yılından bu yana çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de vatandaş odaklı hizmetlerimize devam edeceğiz. Aldığımız sertifikaların hayırlı olmasını diliyorum. Bu belgelere niye önem veriyorum. Bu çok önemli. Önemli olan belgeyi almak değil, önemli olan belgeyi yaşamak. Ben bu belgeyi aldım duvara astım değil. Bu belgenin gereklilikleri yerine getirilmiyorsa, o belgeyi almamızın hiçbir anlamı yok. Özellikle bundan sonraki denetlemelerde, çok daha hassas davranılmasını istiyorum. Her bu belge geri alınabilecekmiş gibi de çalışmanızı istiyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra belge takdim töreni yapılarak hatıra fotoğrafı çekildi.