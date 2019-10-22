TESKİ Genel Müdürü İçöz, Emniyet Müdürü Erduğan'a başarılar diledi

İbrahim İçöz, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Erduğan'ı makamında ziyaret ederek, başarılar diledi.

Genel Müdür İçöz, daha önce Ordu İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Mehmet Erduğan'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. İbrahim İçöz, Tekirdağ İl genelinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında kısa bir bilgi vererek, Emniyet Müdürü Erduğan'la karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme sonunda, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İbrahim İçöz'e ziyareti için teşekkür etti.